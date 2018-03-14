Российское посольство официально запросило у Великобритании данные по расследованию смерти Глушкова
Российское посольство официальной нотой запросило у властей Великобритании данные по расследованию смерти гражданина РФ Николая Глушкова, который при невыясненных обстоятельствах скончался в Лондоне 12 марта. Об этом сообщили на сайте дипломатического представительства.
«Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина (Николая Глушкова)», - говорится в сообщении.
В посольстве с сожалением отметили, что пока расследование смерти Глушкова ведется «абсолютно нетранспарентно», а британская сторона не демонстрирует готовности или желания сотрудничать. На данный момент ответ на ноту предоставлен не был.
«В целом мы удивлены неготовностью и нежеланием британских властей в полном объеме информировать нас как в отношении отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей, так и по обстоятельствам смерти Николая Глушкова», - добавили в представительстве.
Как сообщал сайт «КП», ранее стало известно о смерти в Лондоне россиянина Николая Глушкова, известного в качестве одного из подельников олигарха Бориса Березовского. В России Глушков был заочно приговорен судом к восьми годам тюрьмы по делу о хищении у авиакомпании «Аэрофлот» 122 млн долларов.
Отношения Москвы и Лондона в настоящий момент переживают очередной кризис на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ и перебежчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также сотрудник местной полиции.
По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. По словам премьер-министра королевства Терезы Мэй, Москва «весьма вероятно» причастна к произошедшему.