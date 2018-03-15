2018-03-15T05:32:05+03:00
Спорт

СМИ: ФИФА в панике из-за призывов к бойкоту ЧМ – 2018 в России

Испанское издание утверждает, что возникшая после отравления Скрипаля напряженность испугала футбольных чиновников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент ФИФА Джанни Инфантино, как утверждают журналисты, просто скрывает свое беспокойство по поводу угрозы, нависшей над ЧемпионатомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино, как утверждают журналисты, просто скрывает свое беспокойство по поводу угрозы, нависшей над ЧемпионатомФото: REUTERS
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Призывы Великобритании к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России из-за «дела Скрипаля» очень напугали руководство Международной федерации футбола, спортивные чиновники запаниковали. По крайней мере, так утверждает испанское издание AS.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки», - говорится в статье AS.

Авторы материала уверены: президент ФИФА Джанни Инфантино очень волнуется из-за нависшей над предстоящим футбольным турниром угрозы срыва, он просто тщательно это скрывает.

«Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ – 2018», - пишут испанские журналисты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, британский премьер Тереза Мэй обвинила нашу страну в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предъявила ультиматум: или Москва в течение суток предоставит «исчерпывающие объяснения» инцидента в Солсбери, или последуют санкции. Россия на ультиматум отвечать не стала, и на следующий же день Лондон «принял меры».

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