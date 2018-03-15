СМИ: ФИФА в панике из-за призывов к бойкоту ЧМ – 2018 в России

СЕГОДНЯ 05:08 2018-03-15T05:32:05+03:00

Президент ФИФА Джанни Инфантино, как утверждают журналисты, просто скрывает свое беспокойство по поводу угрозы, нависшей над Чемпионатом Фото: REUTERS

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Призывы Великобритании к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России из-за «дела Скрипаля» очень напугали руководство Международной федерации футбола, спортивные чиновники запаниковали. По крайней мере, так утверждает испанское издание AS.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки», - говорится в статье AS.

Авторы материала уверены: президент ФИФА Джанни Инфантино очень волнуется из-за нависшей над предстоящим футбольным турниром угрозы срыва, он просто тщательно это скрывает.

«Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ – 2018», - пишут испанские журналисты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, британский премьер Тереза Мэй обвинила нашу страну в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предъявила ультиматум: или Москва в течение суток предоставит «исчерпывающие объяснения» инцидента в Солсбери, или последуют санкции. Россия на ультиматум отвечать не стала, и на следующий же день Лондон «принял меры».

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