2018-03-19T16:41:03+03:00
Политика

«Скучали по мне?»: на здании МИД Великобритании появился улыбающийся Путин

Российская арт-группа устроила перфоманс со световой проекцией [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из видео проекции на здании МИД ВеликобританииФото: кадр из видео проекции на здании МИД Великобритании
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В ночь на 19 марта на фасаде здания МИД Великобритании российская арт-группа Philosoraptors вывела световую проекцию с изображением улыбающегося Путина и надписью «Miss me?» («Скучали по мне?»). На то время из предварительных результатов голосования было уже ясно, что Путин одержал на выборах президента России абсолютную победу. В Лондоне Путин набрал 51,7%, что больше на 27,7%, чем в 2012 году.

Глава ЦИК Элла Памфилова и сенатор Алексей Пушков заметили, что давление Запада и демонизация Путина европейскими и американскими СМИ только подхлестнула россиян прийти на выборы и определить путь России на дальнейшие шесть лет.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне выборов отношения между Москвой и Лондоном сильно обострились из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Расследовать дело Скрипалей сообща Великобритания отказалась и сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Они вместе с членами своих семей вернутся спецрейсом в Москву 20 марта.

Скучали по мне? : световая проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Великобритании. Скучали по мне? : световая проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Великобритании

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