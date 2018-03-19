«Скучали по мне?»: на здании МИД Великобритании появился улыбающийся Путин
В ночь на 19 марта на фасаде здания МИД Великобритании российская арт-группа Philosoraptors вывела световую проекцию с изображением улыбающегося Путина и надписью «Miss me?» («Скучали по мне?»). На то время из предварительных результатов голосования было уже ясно, что Путин одержал на выборах президента России абсолютную победу. В Лондоне Путин набрал 51,7%, что больше на 27,7%, чем в 2012 году.
Глава ЦИК Элла Памфилова и сенатор Алексей Пушков заметили, что давление Запада и демонизация Путина европейскими и американскими СМИ только подхлестнула россиян прийти на выборы и определить путь России на дальнейшие шесть лет.
Как сообщал сайт kp.ru, накануне выборов отношения между Москвой и Лондоном сильно обострились из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Расследовать дело Скрипалей сообща Великобритания отказалась и сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Они вместе с членами своих семей вернутся спецрейсом в Москву 20 марта.
Скучали по мне? : световая проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Великобритании. Скучали по мне? : световая проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Великобритании