Лавров: дело Скрипаля отражает безысходность правительства Великобритании

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-15T19:12:33+03:00

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Обострение отношений между Лондоном и Москвой отражает безысходность правительства Великобритании, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, МИД РФ примет ответные меры в ближайшее время.

«Мне кажется, что это история, которая, прежде всего, отражает безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза. Но ответ будет очень скоро, я вас заверяю», - сказал Лавров на форуме «Россия — страна возможностей».

Российские дипломаты в отличие от британских коллег не станут хвататься сразу за микрофон, а сначала обсудят ситуацию с Лондоном «как вежливые люди», сказал Лавров. По его мнению, европейцы идут на поводу «натовской солидарности». Что ими движет, Лавров сказать затруднился, но оценил их мотивы как «нечистоплотные».

«Если бы они были чистоплотными, нам бы о них рассказали, предъявили бы ответы на те вопросы, которые мы задаем, и запустили процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия», - подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Москва предлагала Лондону провести совместное расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия. МИД РФ запрашивал материалы по делу, консульский доступ к пострадавшим.

Британская сторона вместо сотрудничества созвала экстренное совещание Совета безопасности ООН, где без предъявления доказательств обвинила Россию в нарушении суверенитета Великобритании. Премьер страны Тереза Мэй анонсировала высылку 23 российских дипломатов и разрыв двухсторонних контактов на высоком уровне. США расширила антироссийские санкции.