Белый дом: Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США

СЕГОДНЯ 04:54 2018-03-21T05:05:09+03:00

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Американский президент Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Майка Помпео на утверждение в должности госсекретаря США. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

По регламенту, сначала президентского кандидата на пост руководителя госдепартамента должен утвердить сенатский комитет по иностранным делам, а потом — полный состав сената. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства выполняет заместитель госсекретаря Джон Салливан, но формально до 31 марта госдеп возглавляет Рекс Тиллерсон.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно неделю назад Трамп произвел, пожалуй, самые громкие в истории Америки кадровые перестановки: уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, вместо него назначил главой госдепартамента действующего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, а на освободившийся пост шефа ЦРУ – его заместителя, Джину Хаспел.

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