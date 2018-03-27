2018-03-27T00:24:36+03:00
Политика

«Дипломатический бойкот»: Исландские чиновники не приедут на ЧМ по футболу в России

Власти Исландии объявили, что приостанавливают все контакты на высшем уровне с Россией «в знак солидарности с Великобританией»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в РоссииПравительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В знак солидарности с Великобританией Исландия объявила России «дипломатический бойкот», заявив, что разрывает все контакты на высшем уровне с Москвой. Представители исландского правительства не поедут на чемпионат мира. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день временно приостановлен. Следовательно, лидеры Исландии не будут присутствовать на чемпионате мира в России в этом году», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте исландского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что российскому послу в Исландии об этом решении уже сообщили.

Как ранее писал сайт kp.ru, неделю назад стало известно, что Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ – 2018, и правительство страны обсуждает такую возможность с союзниками.

Напомним, призывы Великобритании к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России из-за «дела Скрипаля» очень волнуют руководство Международной федерации футбола (ФИФА).

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что, западные страны «устроили из спорта политику», но ЧМ – 2018 по футболу в нашей стране состоится в любом случае, даже если какие-то государства решат его игнорировать. Например, Германия отказалась бойкотировать турнир.

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