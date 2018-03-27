«Дипломатический бойкот»: Исландские чиновники не приедут на ЧМ по футболу в России
В знак солидарности с Великобританией Исландия объявила России «дипломатический бойкот», заявив, что разрывает все контакты на высшем уровне с Москвой. Представители исландского правительства не поедут на чемпионат мира. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
«Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день временно приостановлен. Следовательно, лидеры Исландии не будут присутствовать на чемпионате мира в России в этом году», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте исландского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что российскому послу в Исландии об этом решении уже сообщили.
Как ранее писал сайт kp.ru, неделю назад стало известно, что Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ – 2018, и правительство страны обсуждает такую возможность с союзниками.
Напомним, призывы Великобритании к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России из-за «дела Скрипаля» очень волнуют руководство Международной федерации футбола (ФИФА).
В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что, западные страны «устроили из спорта политику», но ЧМ – 2018 по футболу в нашей стране состоится в любом случае, даже если какие-то государства решат его игнорировать. Например, Германия отказалась бойкотировать турнир.
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