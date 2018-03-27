Опознаны тела 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

СЕГОДНЯ 05:48 2018-03-27T06:11:40+03:00

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, среди погибших много детей Фото: Виктория МИНАЕВА

Из них 13 погибших – дети в возрасте от четырех до 13 лет [видео]

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К утру вторника, 27 марта, судмедэкспертам удалось опознать тела 25 погибших из 64 жертв страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметив, что специалисты работали над останками всю ночь.

«Из 25 опознанных тел, 13 – дети. В разном возрасте, от четырех до 12 – 13 лет», - уточнила она, добавив, что сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения, запланирована передача первых десяти тел.

Кроме того, утром 27 марта в Кемерово прибыли из Москвы федеральные специалисты судмедцентра, они будут проводить генетические исследования.

Глава Минздрава также рассказала о состоянии 15 пострадавших, которые остаются в больницах. По ее словам, всем госпитализированным уже лучше, 13 из них находятся в удовлетворительном состоянии.

«Тяжелый мальчик с положительной динамикой, в 12 часов по местному времени будет повторный консилиум с ведущими специалистами, сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. И 18-летний юноша с хорошей динамикой, состояние средней тяжести», - приводит слова министра Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сразу после пожара за медицинской помощью к врачам обратились более 80 человек, но госпитализация понадобилась не всем.

В связи с гибелью людей при пожаре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.

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