Опознаны тела 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
К утру вторника, 27 марта, судмедэкспертам удалось опознать тела 25 погибших из 64 жертв страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметив, что специалисты работали над останками всю ночь.
«Из 25 опознанных тел, 13 – дети. В разном возрасте, от четырех до 12 – 13 лет», - уточнила она, добавив, что сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения, запланирована передача первых десяти тел.
Кроме того, утром 27 марта в Кемерово прибыли из Москвы федеральные специалисты судмедцентра, они будут проводить генетические исследования.
Глава Минздрава также рассказала о состоянии 15 пострадавших, которые остаются в больницах. По ее словам, всем госпитализированным уже лучше, 13 из них находятся в удовлетворительном состоянии.
«Тяжелый мальчик с положительной динамикой, в 12 часов по местному времени будет повторный консилиум с ведущими специалистами, сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. И 18-летний юноша с хорошей динамикой, состояние средней тяжести», - приводит слова министра Интерфакс.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, сразу после пожара за медицинской помощью к врачам обратились более 80 человек, но госпитализация понадобилась не всем.
В связи с гибелью людей при пожаре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.
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