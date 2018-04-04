2018-04-04T23:10:33+03:00
Политика

Племянница Сергея Скрипаля хочет забрать сестру из Британии в Россию

Виктория Скрипаль отметила, что плотно сотрудничает в этом деле с российским послом в Лондоне Александром Яковенко
Денис СУХОВ
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Юлия СкрипальЮлия СкрипальФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля, Виктория, намерена перевести из Великобритании в Россию свою сестру Юлию, которая также пострадала в инциденте.

«На данный момент у меня есть одна задача — полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам», - заявила Виктория Скрипаль в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

По ее словам, помощь в этом вопросе ей оказывает российский посол в Великобритании Александр Яковенко. Недавно Виктория Скрипаль получила загранпаспорт и подала документы в британское консульство для получения визы.

«Он (Яковенко) будет меня непосредственно ждать, встречать (в Лондоне). Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь», - добавила Виктория Скрипаль.

Племянница Скрипаля подчеркнула, что в жизни ее сестры не было «политической составляющей».

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти предприняли ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов. Кроме того, Лондон отказал Москве в консульском доступе к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

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