2018-04-05T10:35:54+03:00
В мире

Лавров: большинству стран, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"

Глава МИД России уверен, Запад старается всеми силами демонизировать Россию на мировой арене
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сергей Лавров выступил на Московской международной конференции по безопасностиСергей Лавров выступил на Московской международной конференции по безопасностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Основная цель, которую преследует Запад, затеяв шумиху вокруг произошедшего в британском Солсбери, с последующим дипломатическим скандалом, это постараться всеми силами скомпроментировать Россию на мировой арене и спровоцировать Москву на необдуманные шаги. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в планы более половины европейских держав не входила дипломатическая конфронтация с Россией, однако Лондон и особенно Вашингтон оказали на них неслыханное давление.

"Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки", - сказал министр на Московской конференции по безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз призывал Запад умерить свой пыл и, если в Лондон действительно хочет установить истину в произошедшем в Солсбери, начать уже сотрудничать с Москвой.

"Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели, - отметил Лавров. - Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что все действия Запада направленные на конфронтацию с Россией, могут привести к «серьезной разбалансировке в мире».

В середине марта Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту в Солсбери. Страны обменялись высылкой дипломатов. После чего еще 24 станы, среди которых США, Канада, Австралия и ряд европейских держав выдворили порядка 150 российских дипломатических работников. Москва ответила на это по принципу взаимности.

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