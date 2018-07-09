2018-07-09T10:53:09+03:00
Происшествия

Маск провел испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде

Маленькая подводная лодка позволит вызволить из затопленной пещеры школьников, операция по спасению которых возобновится уже в понедельник [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Испытание мини-субмарины Илона МаскаИспытание мини-субмарины Илона МаскаФото: скрин с видео
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Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск провел подводные испытания мини-субмарины, которая была создана в кратчайшие сроки специально для спасения заблокированных в тайской пещере детей.

Напомним, 12 школьников в возрасте 11-16 лет и их тренер по футболу пропали еще 23 июня, а спустя девять дней выяснилось, что все этого время они находились в подземелье Кхао Луанг. Проходы оказались затоплены после очередного наводнения, и дети были заблокированы на глубине 800 метров в 4 км от выхода.

Узнав о происшествии, Илон Маск сразу предложил помощь и направил в Таиланд сотрудников своей компании, а после изучения ими ситуации озвучил два возможных способа спасения. Первый заключался в создании аварийно-спасательной капсулы, а второй подразумевал разработку надувной трубы с воздушными шлюзами. Последний вариант изначально считался наименее реализуемым. В результате было решено построить мини-субмарину, рассчитанную на одного ребенка.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, подводную лодку собрали из компонентов ракеты-носителя Falcon 9. Так, например, корпусом послужила труба для перекачки жидкого озота. Первые подводные испытания субмарины прошли в одном из бассейнов Лос-Анджелеса.

На видео, опубликованном в Twitter инженера, запечатлен момент, во время которого один дайвер тянет небольшую капсулу за собой, а другой подталкивает ее сзади. Судя по кадрам, испытания прошли довольно успешно.

Между тем, уже в воскресенье, 8 июля, было решено начать срочную операцию по вызволению школьников, поскольку вода продолжает пребывать. В результате в пещеру отправилась команда из 18 опытных водолазов. К вечеру им удалось эвакуировать четверых мальчиков, однако с наступлением ночи операцию пришлось отложить.

Ожидается, что она будет возобновлена в понедельник. В настоящий момент в подземелье все еще остаются восемь юных спортсменов и их 25-летний тренер. По оценкам специалистов, вызволение всех заблокированных в пещере людей может занять около 3-4 дней. Сроки зависят от погодных условий.

Илон Маск показал мини-субмарину, построенную для спасения детей из пещеры в Таиланде.Миллиардер выложил видео испытаний аппарата

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