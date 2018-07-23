2018-07-23T06:36:43+03:00
В мире

Британские сыщики показали свидетелям снимок предполагаемого отравителя Скрипалей

Об этом рассказал журналистам один из бывших соседей умершей в больнице Дон Стерджес
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британские полицейские дежурят у дома Сергея Скрипаля в СолсбериБританские полицейские дежурят у дома Сергея Скрипаля в СолсбериФото: REUTERS
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Британские сыщики показали свидетелям по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери фотографию человека, предположительно причастного к их внезапному недугу. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на одного из бывших соседей умершей от похожего отравления Дон Стерджес.

«Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если видел, то где», - приводит издания слова 28-летнего Джоша Харриса, который ранее жил в Солсбери в одном общежитии с пострадавшей от нервно-паралитического вещества британкой.

Он также рассказал, что следователи упоминали о некой женщине, с которой они хотели бы пообщаться, но ее фотографии у детективов не было.

Как писал сайт kp.ru, по новой версии Скотланд-Ярда, ключевую роль в покушении на экс-шпиона сыграла некая дама, которую считают «предводительницей» целой группы отравителей. На прошлой неделе СМИ объявили, что правоохранителям при помощи системы видеонаблюдения якобы удалось идентифицировать предполагаемых киллеров, однако позже в МВД Великобритании эту информацию опровергли.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Позже, 30 июня в Эймсбери были обнаружены без сознания еще двое – мужчина и женщина. Полиция заявила, что они отравились тем же ядом, что и Скрипали.

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