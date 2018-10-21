2018-10-21T09:21:17+03:00
В мире

Глава МИД Канады назвала заявления Эр-Рияда о гибели журналиста Хашкаджи неправдоподобными

Ранее саудовские власти заявили, что оппозиционный публицист погиб в драке с некими людьми, которых он встретил в генконсульстве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Канады Христя ФриландМинистр иностранных дел Канады Христя ФриландФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не поверила в объяснения гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, озвученные властями королевства.

Напомним, накануне в Саудовской Аравии заявили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта с с некими людьми, которых он встретил в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

По мнению главы канадского МИД, эти объяснения «непоследовательны» и «неправдоподобны». Христя Фриланд призвала провести «тщательное расследование» и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим убийством, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее с подобным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По делу об убийстве журналиста в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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