ОБСЕ призвала Киев пересмотреть решение о российских наблюдателях на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-09T09:36:36+03:00

Председатель Организации в беседе с главой МИД Незалежной выразил сожаление по поводу запрета гражданам России участвовать в наблюдательной миссии БДИПЧ

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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в телефонной беседе с украинским коллегой Павлом Климкиным «выразил глубокое сожаление» по поводу решения не пускать наблюдателей из России на президентские выборы.

«Министр, напомнив о постоянной и твердой поддержке Украины со стороны председательствующей в ОБСЕ Словакии, выразил одновременно глубокое сожаление в связи с решением Верховной рады», - сообщает пресс-служба словацкого МИД.

Лайчак отметил, что «независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения» участников миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах президента Украины «имеют решающее значение».

Он также сказал Климкину, что аккредитация всех наблюдателей БДИПЧ «наилучшим образом отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа», напоследок призвав Киев «продолжить поиск всех возможных путей», которые обеспечат присутствие всех наблюдателей от Бюро, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах президента, назначенных на 31 марта, ЦИК зарегистрировал 44 претендента. К слову, Россия решила не направлять своих наблюдателей на Украину просто из соображений их безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU