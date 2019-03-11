Блэкаут в Венесуэле: в Каракасе ограничили подачу воды

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-11T04:56:15+03:00

Люди в парках Каракаса во время отключения электричества Фото: REUTERS

Проблемы с электроснабжением сказались и на туристах, живущих в отелях венесуэльской столицы

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Из-за масштабного отключения электричества почти на всей территории Венесуэлы жители Каракаса без водоснабжения, и людям приходится ходить или ездить за водой к родникам. Их немало как в самом городе, так и в его окрестностях, однако у каждого источника в последние дни выстраиваются длинные очереди.

Блэкаут сказался и на комфорте туристов: в отелях венесуэльской столицы подходят к концу запасы дизельного топлива для электрогенераторов, поэтому в гостиницах уже с понедельника воду будут подавать только в установленные часы. Администрация одного из отелей даже объявила, что было бы неплохо, если бы постояльцы оставили свои номера и съехали, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, свет практически по всей стране пропал вечером в четверг, 7 марта, и уже несколько суток Венесуэла живет без электричества.

Президент Боливарианской республики обвинил в произошедшем «американский империализм». Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

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Несколько суток страна живет без электричества – на главной гидроэлектростанции неизвестные совершили диверсию, а вся энергосистема страны подвергается кибератакам. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU