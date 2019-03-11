2019-03-11T04:56:15+03:00
В мире

Блэкаут в Венесуэле: в Каракасе ограничили подачу воды

Проблемы с электроснабжением сказались и на туристах, живущих в отелях венесуэльской столицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Люди в парках Каракаса во время отключения электричестваЛюди в парках Каракаса во время отключения электричестваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за масштабного отключения электричества почти на всей территории Венесуэлы жители Каракаса без водоснабжения, и людям приходится ходить или ездить за водой к родникам. Их немало как в самом городе, так и в его окрестностях, однако у каждого источника в последние дни выстраиваются длинные очереди.

Блэкаут сказался и на комфорте туристов: в отелях венесуэльской столицы подходят к концу запасы дизельного топлива для электрогенераторов, поэтому в гостиницах уже с понедельника воду будут подавать только в установленные часы. Администрация одного из отелей даже объявила, что было бы неплохо, если бы постояльцы оставили свои номера и съехали, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, свет практически по всей стране пропал вечером в четверг, 7 марта, и уже несколько суток Венесуэла живет без электричества.

Президент Боливарианской республики обвинил в произошедшем «американский империализм». Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле наступил «конец света»

Несколько суток страна живет без электричества – на главной гидроэлектростанции неизвестные совершили диверсию, а вся энергосистема страны подвергается кибератакам. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения (подробности).

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Немецкий политик считает, что Европа предала Россию
Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент
Военные инспекторы из США и Норвегии пролетят над Россией
Хазанов прокомментировал увольнение артиста из МХАТ за пьянство
Трамп решил, что стена на границе с Мексикой должна стоить на $3 миллиарда дороже
Виктор Сухоруков назвал идею снять фильм «Брат-3» бредом и глупостью
Американский сенатор назвал причиной блэкаута в Венесуэле взрыв на несуществующей «немецкой плотине»
Глава МИД Австрии рассказала, как познакомилась с Путиным
Детский омбудсмен выясняет обстоятельства произошедшего с найденной в Москве девочкой-маугли
Эфиопия объявила 11 марта днем траура по жертвам крушения Boeing-737
Глава МИД Австрии рассказала, куда пошли деньги за ее кабриолет с автографом Путина
Демократы обвинили Трампа в "возмутительном злоупотреблении властью"
В США ягуар чуть не отгрыз руку девушке, пытавшейся сделать селфи
Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле
Лидер Кубы возложил на США вину за нападение на венесуэльскую ГЭС
Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали не менее 12 сотрудников ООН