2019-03-15T02:40:32+03:00
Звезды

Менеджер Юлии Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы

По словам Анны Исаевой, состояние артистки, которая сейчас находится в одной из московских клиник, не ухудшалось
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Юлия НачаловаЮлия НачаловаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая сейчас находится в реанимации одной из московских клиник, прокомментировала сообщения об отеке мозга у артистки. По словам Анны Исаевой, состояние Началовой не ухудшалось.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ (отек мозга), – нет», - сказала менеджер певицы ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 14 марта, появилась информация о том, что Юлии Началовой стало хуже, у неё начался отек мозга. В частности, об этом «Комсомольской правде» рассказала коллега певицы, участвовавшая вместе с ней в проекте «Один в один». Она также вспомнила, что на последних съемках шоу Юлия с трудом ходила, что было заметно. Перед госпитализацией у неё сильно опухли и покрылись пятнами ноги, а сейчас врачи оценивают состояние артистки как крайне тяжелое.

Напомним, около восьми лет назад у певицы обнаружили подагру, а через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно Началову ошарашили – у нее сахарный диабет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Болезнь Юлии Началовой: врачи рассказали о диагнозах певицы

Юлия Началова много лет страдала не только от подагры. Оказывается, жить популярной певице мешает целый букет неизлечимых заболеваний (подробности).

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Несмотря на то, что сама Юлия в интервью рассказывала, что страдает от подагры, а ее близкие говорили, что к ней присоединился сахарный диабет, в четверг появилась информация, что причиной ухудшения ее состояния стала системная красная волчанка. Та самая хворь, которую подозревал поголовоно во всех своих пациентах телевизионный доктор Хаус. Насколько это соответствует действительности сказать сложно – родственники артистки не говорят о ее медицинских диагнозах. Но волчанка в чем-то похожа на подагру (подробности).

Врачи борются за жизнь Юлии Началовой.38-летняя певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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