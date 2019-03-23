2019-03-23T02:19:20+03:00
Политика

Порошенко абсолютно уверен в своей победе на президентских выборах

Низкие рейтинги баллотирующегося на второй срок лидера Украины не смущают
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко верит в свою победу на выборахПетр Порошенко верит в свою победу на выборахФото: REUTERS
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Баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко не сомневается в своей победе на предстоящих 31 марта выборах главы государства и убежден в народной поддержке.

«Я абсолютно уверен в собственной победе», - заявил он в эфире телеканала «Украина».

Порошенко добавил, что много ездит по стране, встречается с людьми и видит «тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ». Когда же его спросили, готов ли он признать победу другого кандидата, нынешний лидер Незалежной сказал, что «готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы – это победа украинского народа».

При этом он пообещал «делать все, чтобы день выборов прошел спокойно, чтобы выбор украинцев был защищен», а также «чтобы было сохранено единство и доверие к результатам голосования».

К слову, как писал сайт kp.ru, ране премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал избирательную кампанию на Украине «грязной» и выразил сомнение в том, что выборы в соседней стране пройдут честно.

Напомним, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, Петр Порошенко занимает третью строчку кандидатского рейтинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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