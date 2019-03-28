В Сети снова потешаются над видом Порошенко

СЕГОДНЯ 05:50 2019-03-28T06:09:30+03:00

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До президентских выборов на Украине остались считанные дни – они пройдут уже в следующее воскресенье, 31 марта. А тем временем пользователи Интернета нашли новый повод для насмешек над действующим лидером Незалежной Петром Порошенко и его внешним видом.

Снимок, который вызвал очередную волну шуток, опубликовал на своей странице в Facebook киевский журналист Александр Дубинский. На фотографии запечатлен президент Украины во время посещения им храма в Тернополе.

«Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?» – подписал фото Дубинский.

Пиджак лидера Незалежной топорщится, как будто под ним что-то спрятаноФото: Facebook

Разумеется, реакция пользователей соцсети не заставила себя ждать. Большинство комментаторов принялись гадать, что же Порошенко спрятал под пиджаком – фляжку с коньяком или все же что-то «прихватил на память» – кадило, икону, а то и все десять заповедей.

«А «не укради» теперь топорщится», - уточняет Александр Зозуля.

«Со своими свечками пришёл, чтоб в церкви не тратиться», - предположила Лейла Мамедова

«Бронежилет заправил в трусы», - иронизирует Сергей Константинов.

«В церковь всегда ходят в бронике, вы не знали?» - совершенно согласна с ним Ольга Лион.

«Это он мобильники у прихожан позабирал, чтобы не снимали неудобные вопросы», - выдвинул свою версию Владимир Герасимов.

«Он вынашивает томос», - написала Людмила Гапоненко, намекая на главное «достижение» Порошенко на президентском посту.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на главный государственный пост в Незалежной претендуют 39 кандидатов. Причем, по данным последних соцопросов, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте – Петр Порошенко с 17%, а третью строчку кандидатского рейтинга занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU