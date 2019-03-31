2019-03-31T03:01:23+03:00
Политика

Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Воры вытащили из багажа бижутерию, приняв ее за драгоценности
Юлия ДИВЕЕВА
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Певица MaruvПевица MaruvФото: REUTERS
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В аэропорту Киева обокрали украинскую певицу Maruv , которая должна была представлять Украину на "Евровидении-2019". Об этом сообщила сама девушка в своем Instagram Stories.

По словам артистки, она вылетала из международного аэропорта Борисполь самолетом крупнейшего украинского авиаперевозчика МАУ. Из ее багажа вытащили бижутерию, которую воры, вероятно, приняли за даргоценности.

Тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я", - предупредила Maruv.

Она отметила, что такие неприятные инциденты в киевском аэропорту происходят регулярно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс "Евровидения" победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако украинские политики потребовали, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России.

В итоге Анна отказалась ехать на конкурс, а потом такое же решение приняла и группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место, а также "бронзовый призер" зрительского голосования – группа Kazka. Украине пришлось объявить, что в этом году она участвовать в "Евровидении" не будет.

Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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