При тушении собора Парижской Богоматери пострадал один пожарный

СЕГОДНЯ 00:45 2019-04-16T00:45:58+03:00

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В ночь на вторник, 16 апреля, стало известно, что пострадал один из сотен пожарных, которые тушат охваченный огнем собор Парижской Богоматери.

По словам представителя пожарной службы Франции, он считает, что конструкцию здания Нотр-Дама удалось спасти от полного разрушения, передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, один из главных символов Парижа вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Огонь очень быстро охватил почти все здание. К счастью, в момент возгорания внутри никого не было: собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Сейчас здание почти полностью выгорело.

Свыше 400 пожарных тушат Нотр-Дам уже несколько часов, однако он все еще полыхает, обрушился один из шпилей. По оценкам экспертов, на восстановление собора может уйти несколько лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU