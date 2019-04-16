2019-04-16T00:45:58+03:00
Происшествия

При тушении собора Парижской Богоматери пострадал один пожарный

От полного разрушения конструкцию здания, похоже, удалось спасти [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Собор Парижской Богоматери охвачен огнемСобор Парижской Богоматери охвачен огнемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 16 апреля, стало известно, что пострадал один из сотен пожарных, которые тушат охваченный огнем собор Парижской Богоматери.

По словам представителя пожарной службы Франции, он считает, что конструкцию здания Нотр-Дама удалось спасти от полного разрушения, передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, один из главных символов Парижа вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Огонь очень быстро охватил почти все здание. К счастью, в момент возгорания внутри никого не было: собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Сейчас здание почти полностью выгорело.

Свыше 400 пожарных тушат Нотр-Дам уже несколько часов, однако он все еще полыхает, обрушился один из шпилей. По оценкам экспертов, на восстановление собора может уйти несколько лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три версии пожара в Нотр-Дам-де-Пари: случайность, теракт исламистов, месть «жёлтых жилетов» Макрону

Автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова поделилась с «КП» возможными причинами трагедии (подробности).

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков: Для России и крымчан не имеет значения, признают ли в штабе Зеленского референдум в Крыму
В штабе Зеленского заявили, что не признают референдум в Крыму
Премьер Франции – о пожаре в Нотр-Даме: «Нет слов описать нашу печаль»
Скидка по транспондеру М11.Москва на платных дорогах "Автодора" отменяется
Здание собора Парижской Богоматери почти полностью выгорело
Пожар в соборе Парижской Богоматери не затронул реликвии
На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газон
Макрон прибыл к собору Парижской Богоматери
Опубликовано видео обрушения одного из шпилей собора Парижской Богоматери
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Колокольцев инспектирует курортный Ставропольский край
Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса заподозрили в бегстве из страны
В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар
Россияне избавятся от обычных SIM-карт
Минюст США планирует опубликовать доклад Мюллера 18 апреля
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях
МИД РФ: Помпео перепутал свою нынешнюю должность
В Оренбургской области в лесу сельчане нашли крокодила
Власти Канады ввели новые санкции против Венесуэлы
Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского