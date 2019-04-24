Ким Чен Ын выехал в Россию на своем бронепоезде

СЕГОДНЯ 02:38 2019-04-24T02:54:59+03:00

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прощается с провожающими, прежде чем сесть в свой бронированный поезд Фото: REUTERS

Ожидается, что северокорейский лидер прибудет во Владивосток в среду днем

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию на своем легендарном бронепоезде, сообщает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении агентства.

Судя по снимкам, глава КНДР собрался в поездку еще затемно, на перроне его провожали высокопоставленные чиновники. Ожидается, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду днем.

Как писал сайт kp.ru, ранее в город уже доставили его лимузин. Автомобиль переправили из Пхеньяна грузовым самолетом. Кроме того, накануне во Владивосток для подготовки предстоящего саммита приехала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Напомним, в четверг, 25 апреля, состоится первая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух стран сначала пообщаются в формате тет-а-тет, а потом начнутся переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Лимузин Ким Чен Ына..

ИСТОЧНИК KP.RU