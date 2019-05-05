Помпео прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-05T17:44:19+03:00

Госсекретарь отметил, что не знает возможна ли встреча президентов России и США

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что не знает, возможна ли встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Не знаю. Посмотрим", - сказал он в эфире телеканала ABC, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Это был первый контакт президентов России и США после их встречи на саммите Большой двадцатки в Аргентине. Телефонные переговоры длились полтора часа. Стороны успели обсудить итоги доклада Мюллера, ситуацию в КНДР и Венесуэле, и даже возможное заключение нового ядерного соглашения между США, Россией и Китаем.

Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Между лидерами двух стран тогда состоялась только короткая беседа «на ногах».

ИСТОЧНИК KP.RU