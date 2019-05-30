2019-05-30T02:57:37+03:00
Политика

В конгрессе США снова заговорили об импичменте Трампу

Как заявила спикер Палаты представителей, демократам необходимы «железные аргументы», которые убедили бы и республиканцев
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси ПелосиСпикер Палаты представителей конгресса США Нэнси ПелосиФото: REUTERS
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Демократы в американском конгрессе снова заговорили о возможности импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN. Как заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессменам от Демократической партии необходимы «железные аргументы», которые убедили бы и законодателей-республиканцев.

Разговоры о том, что нынешнего главу Белого дома нужно отстранить от власти, возобновились после очередного выступления спецпрокурора Роберта Мюллера перед юридическим комитетом. Он сказал, что Минюст не намерен выдвигать Трампу никаких обвинений по итогам двухлетнего расследования приписываемого России «вмешательства» в выборы 2016 года, объяснив это обычной практикой юридического ведомства: глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в период президентства.

«Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент», - заявила Нэнси Пелоси.

Напомним, как неоднократно писал сайт kp.ru, демократы в конгрессе время от времени поднимают вопрос об импичменте президенту, сам Трамп называет их попытки отстранить его от власти «нелепыми».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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