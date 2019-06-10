2019-06-10T22:04:04+03:00
Происшествия

У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение

Продюсер группы "На-на" все еще находится под действием обезболивающих
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бари Каримович все еще находится в Склифе.Бари Каримович все еще находится в Склифе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Бари Алибасов, казалось, начал идти на поправку. В понедельник, 10 июня, продюсер группы "На-на" на какое-то время пришел в себя. Но спросив о своей кошке снова уснул. Артист никак не может выйти из медикаментозного сна. Как выяснилось, вечером Алибасову стало хуже - открылось небольшое внутреннее кровотечение.

К счастью, кровотечение удалось быстро прекратить. Хирургического вмешательства для этого не потребовалось. Угрозы для жизни и здоровья продюсера нет, пишет РЕН ТВ. Известно, что Алибасов все ще находится под действием обезболивающих препаратов.

Бари Каримович находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки труб, о его состоянии поступает противоречивая информация. Как рассказал сайту kp.ru сын артиста Бари Алибасов-младший, у отца пошли осложнения — неправильно зарастает один из ожогов в кишечнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб "Крот", которым отравился Алибасов

Специалисты ведомства узнают, соответствует ли товар ГОСТу [подробнее]

Алибасов спутал яд с йогуртом: Шукшина подает в суд на производителей "Крота"

Супруга продюсера группы "На-На" настроена крайне решительно [подробнее]

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Нью-Йорка на здание рухнул вертолет
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Сергея Чуева
Лавров потребовал восстановления прав России в Совете Европы
На пост премьер-министра Великобритании претендуют 10 политиков
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой по правилам ММА
Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве Сергея Чуева
Окончание съемок бондианы перенесли из-за травмы Дэниела Крэйга
Владимир Путин сменил посла России в Сербии
Канада вводит запрет на использование одноразового пластика с 2021 года
Селена Гомес стала самым популярным человеком в Instagram
Visa: Траты россиян за границей летом увеличатся на 7%
Мосгорсуд отменил решение об аресте последних миллионов экс-министра Абызова
Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады
Хинштейн заявил, что дело журналиста Голунова передано в СК
Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов Украины
Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги
При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек
Новак допустил обрушение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда