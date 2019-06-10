У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение
Бари Алибасов, казалось, начал идти на поправку. В понедельник, 10 июня, продюсер группы "На-на" на какое-то время пришел в себя. Но спросив о своей кошке снова уснул. Артист никак не может выйти из медикаментозного сна. Как выяснилось, вечером Алибасову стало хуже - открылось небольшое внутреннее кровотечение.
К счастью, кровотечение удалось быстро прекратить. Хирургического вмешательства для этого не потребовалось. Угрозы для жизни и здоровья продюсера нет, пишет РЕН ТВ. Известно, что Алибасов все ще находится под действием обезболивающих препаратов.
Бари Каримович находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки труб, о его состоянии поступает противоречивая информация. Как рассказал сайту kp.ru сын артиста Бари Алибасов-младший, у отца пошли осложнения — неправильно зарастает один из ожогов в кишечнике.
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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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