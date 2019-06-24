Россия готова сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях

СЕГОДНЯ 02:07 2019-06-24T02:32:19+03:00

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях Фото: REUTERS

Что для этого нужно, рассказал первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько

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Россия неоднократно заявляла, что готова сохранить транзит газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года при определенных условиях: во-первых, это должно быть выгодно обеим сторонам, а во-вторых, судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть справедливо урегулированы. Об этой позиции Москвы напомнил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - сказал журналистам представитель кабмина.

Сергей Приходько уточнил, что концепция проекта «Северный поток – 2» прекращение транзита по уже действующим маршрутам не предусматривает, «это касается как Украины, так и других стран», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в «Нафтогазе» заявляли, что осле запуска новых российских трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» украинская газотранспортная система станет невостребованной.

А накануне оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» сообщил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах. Компания предупредила, что в стране возникли предпосылки для «чрезвычайной ситуации государственного масштаба»: запасов «голубого топлива» не хватит и на месяц, а купить не могут из-за долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU