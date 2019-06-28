2019-06-28T02:26:41+03:00
В мире

Абхазия из-за протестов в Грузии ввела временные ограничения на границе

Народные волнения и беспорядки в Тбилиси не стихают уже неделю
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейАбхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейФото: Алексей МАТВЕЕВ
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В связи с продолжающимися в соседней Грузии массовыми акциями протеста и беспорядками власти Абхазии ввели временные ограничения на границе, проходящей по реке Ингур. Об этом на своем официальном сайте сообщила служба Государственной безопасности (СГБ) республики.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории», - отмечается в пресс-релизе.

СГБ сообщает, что временное ограничение на пересечение государственной границы – это одна из целого комплекса «необходимых мер реагирования». Ограничен как въезд иностранных граждан с территории Грузии, так и выезд граждан Абхазии на грузинскую территорию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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