Абхазия из-за протестов в Грузии ввела временные ограничения на границе

СЕГОДНЯ 02:19 2019-06-28T02:26:41+03:00

Народные волнения и беспорядки в Тбилиси не стихают уже неделю

Изменить размер текста: A A

В связи с продолжающимися в соседней Грузии массовыми акциями протеста и беспорядками власти Абхазии ввели временные ограничения на границе, проходящей по реке Ингур. Об этом на своем официальном сайте сообщила служба Государственной безопасности (СГБ) республики.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории», - отмечается в пресс-релизе.

СГБ сообщает, что временное ограничение на пересечение государственной границы – это одна из целого комплекса «необходимых мер реагирования». Ограничен как въезд иностранных граждан с территории Грузии, так и выезд граждан Абхазии на грузинскую территорию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Генацвале русских бьют?»: Кажется, в Грузии снова революция

Сторонники Саакашвили бунтуют в Тбилиси, разыгрывая антироссийскую карту (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Грузия умудрилась сама себе сорвать туристический сезон

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин – о том, как закончилась новейшая история российского туризма в Грузии (подробности).

МНЕНИЕ

Грузия, обозвавшая нас «агрессором», давай досвиданья!

Колумнист «КП» Сергей Мардан анализирует причины, по которым в Тбилиси произошли массовые волнения после визита российских политиков (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU