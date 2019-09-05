2019-09-05T00:34:41+03:00
В мире

Эрдоган: Российские С-400 усилят безопасность Турции

Турецкий лидер сообщил о втором этапе поставки ЗРК из России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 усилят безопасность его страны, передает телеканал NTV.

Он также сообщил, что продолжается второй этап поставки компонентов ЗРК, а параллельно в России идет обучение турецких военных работе с системами С-400.

«Это усилит нашу систему безопасности», - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефнного разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование Соединенных Штатов» в связи с тем, что Анкара, несмотря на все увещевания и угрозы Вашингтона, осталась в этом вопросе непреклонной.

К слову, глава американского внешнеполитического ведомства даже предлагал Турции не вводить в строй купленные у России С-400.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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