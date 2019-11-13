2019-11-13T23:38:06+03:00
Политика

На Украине освободили оружейника, осужденного по делу об «убийстве» Бабченко

Прокуратура собирается обжаловать решение апелляционного суда
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию «убийства» БабченкоПредприниматель Борис Герман, осужденный за организацию «убийства» БабченкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 13 ноября, Киевский апелляционный суд принял решение досрочно освободить предпринимателя Бориса Германа, которого в прошлом году признали виновным в организации «покушения» на жизнь журналиста Аркадия Бабченко и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

О том, что суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденного и освободил его «от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», сообщила украинским журналистам пресс-секретарь прокуратуры по Киевской области Марьяна Гайовская. Она добавила, что этот вопрос рассматривался в закрытом режиме, и постановление вступило в силу с момента оглашения. Прокуратура будет обжаловать это решение, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что «организатор» убийства Бабченко возглавлял украино-немецкое оружейное предприятие «Шмайсер».

Напомним, «громкое убийство» жившего на Украине российского военкора в мае прошлого года оказалось постановкой СБУ. Как пояснили тогда в ведомстве, целью «спецоперации» было - предотвратить якобы готовящееся настоящее покушение. На специальной пресс-конференции «воскресший» Аркадий Бабченко рассказал, как его «спасали» украинские спецслужбы. Потом генпрокуратура страны засекретила материалы по этому делу.

А в начале ноября этого года стало известно, что «воскресший» Бабченко покинул Незалежную «из-за политических убеждений».

КСТАТИ

Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах

Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева.

Аристарх-Цымбалюк в соцсетях признался, что именно ему заплатили деньги за то, чтобы он ликвидировал антироссийского журналиста. А потом пошел в СБУ. Как днем ранее говорил глава СБУ Василий Грицак, речь шла о сумме в 30 тысяч долларов (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в голливудском боевике: киллер Бабченко планировал убить 30 человек, а также заложить для будущих терактов 300 автоматов

Убийство российского журналиста Бабченко в конечном итоге обернулось настоящим цирком. На брифинге Службы безопасности Украины (СБУ), посвященном расследованию преступления, «покойник» неожиданно воскрес и предстал перед публикой собственной персоной. Живой и здоровый (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Соцсети: «Жертвы» химатаки Асада воскресли, Скрипали воскресли и Аркадий Бабченко воскрес – праздник жизни

«Комсомолка» собрала реакцию блогеров на инсценировку убийства журналиста, уехавшего из России на Украину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты