На Украине освободили оружейника, осужденного по делу об «убийстве» Бабченко

13 Нояб. 23:26 2019-11-13T23:38:06+03:00

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В среду, 13 ноября, Киевский апелляционный суд принял решение досрочно освободить предпринимателя Бориса Германа, которого в прошлом году признали виновным в организации «покушения» на жизнь журналиста Аркадия Бабченко и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

О том, что суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденного и освободил его «от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», сообщила украинским журналистам пресс-секретарь прокуратуры по Киевской области Марьяна Гайовская. Она добавила, что этот вопрос рассматривался в закрытом режиме, и постановление вступило в силу с момента оглашения. Прокуратура будет обжаловать это решение, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что «организатор» убийства Бабченко возглавлял украино-немецкое оружейное предприятие «Шмайсер».

Напомним, «громкое убийство» жившего на Украине российского военкора в мае прошлого года оказалось постановкой СБУ. Как пояснили тогда в ведомстве, целью «спецоперации» было - предотвратить якобы готовящееся настоящее покушение. На специальной пресс-конференции «воскресший» Аркадий Бабченко рассказал, как его «спасали» украинские спецслужбы. Потом генпрокуратура страны засекретила материалы по этому делу.

А в начале ноября этого года стало известно, что «воскресший» Бабченко покинул Незалежную «из-за политических убеждений».

КСТАТИ

Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах

Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева.

Аристарх-Цымбалюк в соцсетях признался, что именно ему заплатили деньги за то, чтобы он ликвидировал антироссийского журналиста. А потом пошел в СБУ. Как днем ранее говорил глава СБУ Василий Грицак, речь шла о сумме в 30 тысяч долларов (подробности).

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Убийство российского журналиста Бабченко в конечном итоге обернулось настоящим цирком. На брифинге Службы безопасности Украины (СБУ), посвященном расследованию преступления, «покойник» неожиданно воскрес и предстал перед публикой собственной персоной. Живой и здоровый (подробности).

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«Комсомолка» собрала реакцию блогеров на инсценировку убийства журналиста, уехавшего из России на Украину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU