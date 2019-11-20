2019-11-20T02:51:05+03:00
Звезды

Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк

За супермодель и актрису проголосовали почти 2,5 тысячи читателей мужского журнала Maxim
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ирина Шейк второй год подряд возглавила рейтинг журнала MaximИрина Шейк второй год подряд возглавила рейтинг журнала MaximФото: REUTERS
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Ценители женской привлекательности второй год подряд выбрали самой сексуальной представительницей прекрасной половины населения России супермодель и актрису Ирину Шейк.

За звезду подиума и бывшую возлюбленную голливудского актера Брэдли Купера проголосовали 2458 читателей мужского журнала Maxim.

Любовь Аксенова считается одной из самых привлекательных актрис российского кино и пользуется большим успехом у мужчин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любовь Аксенова считается одной из самых привлекательных актрис российского кино и пользуется большим успехом у мужчинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второе место в ежегодном рейтинге самых сексуальных женщин страны по версии Maxim заняла актриса, звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» Любовь Аксенова. С небольшим отрывом – за нее отдали голоса 2382 читателя.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина признается, что ее очень радует ежегодный рейтинг журнала Maxim, позволяющий ей «максимально прочувствовать свою женственность» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина признается, что ее очень радует ежегодный рейтинг журнала Maxim, позволяющий ей «максимально прочувствовать свою женственность»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Бронза» досталась бывшей солистке группы Serebro Ольге Серябкиной, что певица уже прокомментировала на своей странице в Instagram. Любимица мужчин сообщила, что она уже трижды была на обложке журнала Maxim, и каждый раз это давало ей «максимально прочувствовать свою женственность».

«Этот ежегодный рейтинг всегда дико радует», - призналась Ольга.

shaykkishaykki
Ирина Шейк произвела фурор сексуальным нарядом
4 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

25 самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM

1. Ирина Шейк

2. Любовь Новикова-Аксёнова

3. Ольга Серябкина

4. Вики Одинцова

5. Яна Кошкина

6. Елена Темникова

7. Вера Брежнева

8. Настя Каменских

9. Юлия Франц

10. Екатерина Кищук

11. Наталья Рудова

12. Анна Кастерова

13. Надежда Дорофеева

14. Мария Горбань

15. Анна Чиповская

16. Екатерина Климова

17. Анна Седокова

18. Анастасия Ивлеева

19. Ирена Понарошку

20. Софья Каштанова

21. Марина Кравец

22. Равшана Куркова

23. Зоя Бербер

24. Анна Хилькевич

25. Ани Лорак

ИСТОЧНИК KP.RU

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