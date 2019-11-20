Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк

СЕГОДНЯ 01:58 2019-11-20T02:51:05+03:00

За супермодель и актрису проголосовали почти 2,5 тысячи читателей мужского журнала Maxim

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Ценители женской привлекательности второй год подряд выбрали самой сексуальной представительницей прекрасной половины населения России супермодель и актрису Ирину Шейк.

За звезду подиума и бывшую возлюбленную голливудского актера Брэдли Купера проголосовали 2458 читателей мужского журнала Maxim.

Любовь Аксенова считается одной из самых привлекательных актрис российского кино и пользуется большим успехом у мужчинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второе место в ежегодном рейтинге самых сексуальных женщин страны по версии Maxim заняла актриса, звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» Любовь Аксенова. С небольшим отрывом – за нее отдали голоса 2382 читателя.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина признается, что ее очень радует ежегодный рейтинг журнала Maxim, позволяющий ей «максимально прочувствовать свою женственность»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Бронза» досталась бывшей солистке группы Serebro Ольге Серябкиной, что певица уже прокомментировала на своей странице в Instagram. Любимица мужчин сообщила, что она уже трижды была на обложке журнала Maxim, и каждый раз это давало ей «максимально прочувствовать свою женственность».

«Этот ежегодный рейтинг всегда дико радует», - призналась Ольга.

shaykki Ирина Шейк произвела фурор сексуальным нарядом

25 самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM

1. Ирина Шейк

2. Любовь Новикова-Аксёнова

3. Ольга Серябкина

4. Вики Одинцова

5. Яна Кошкина

6. Елена Темникова

7. Вера Брежнева

8. Настя Каменских

9. Юлия Франц

10. Екатерина Кищук

11. Наталья Рудова

12. Анна Кастерова

13. Надежда Дорофеева

14. Мария Горбань

15. Анна Чиповская

16. Екатерина Климова

17. Анна Седокова

18. Анастасия Ивлеева

19. Ирена Понарошку

20. Софья Каштанова

21. Марина Кравец

22. Равшана Куркова

23. Зоя Бербер

24. Анна Хилькевич

25. Ани Лорак

ИСТОЧНИК KP.RU