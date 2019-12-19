СЕГОДНЯ 21:00 2019-12-19T21:01:12+03:00

В сети появилось видео ликвидации стрелка на Лубянке в Москве Фото: Кадр видео

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В интернете появилось видео ликвидации мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. На кадрах видно, как он, спрятавшись за колонну и присев пытается отстреливаться и скрыться от огня, но в какой-то момент падает на землю.

По имеющейся информации, всего было три человека, устроивших стрельбу. Она началась с приемной ФСБ. Двоих злоумышленников ликвидировали на месте, третьему удалось выбежать на улицу.

В результате происшествия ранения получили несколько человек. Как писал сайт kp.ru, их госпитализировали медики, которые случайно проезжали мимо. В Минздраве сообщили, что силовики получили "крайне тяжелые ранения". ФСБ подтвердили смерть одного из силовиков. Президенту России Владимиру Путину сообщили о случившемся. Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750711" frameborder="0"></iframe> Момент ликвидации одного из напавших на здание ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU