В сети появилось видео ликвидации стрелка на Лубянке в Москве
В интернете появилось видео ликвидации мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. На кадрах видно, как он, спрятавшись за колонну и присев пытается отстреливаться и скрыться от огня, но в какой-то момент падает на землю.
По имеющейся информации, всего было три человека, устроивших стрельбу. Она началась с приемной ФСБ. Двоих злоумышленников ликвидировали на месте, третьему удалось выбежать на улицу.
В результате происшествия ранения получили несколько человек. Как писал сайт kp.ru, их госпитализировали медики, которые случайно проезжали мимо. В Минздраве сообщили, что силовики получили "крайне тяжелые ранения". ФСБ подтвердили смерть одного из силовиков. Президенту России Владимиру Путину сообщили о случившемся. Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело.
Момент ликвидации одного из напавших на здание ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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