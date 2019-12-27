"Из 16 происшествий с Fokker-100 два связаны с обледенением". Эксперт назвал версии крушения самолета в Казахстане
Авиаэксперт назвал возможные причины крушения самолета в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали по меньшей мере около 35. В разговоре с "КП" эксперт предположил, что в правительстве, вероятно, знали о проблемах с Fokker-100.
- Температура в Алматы -7 градусов, точка росы -10. Это значит, что влажность в воздухе была очень большая. Вокруг холодно, и снег лежит, - обрисовывает картину на месте происшествия авиаэксперт. - Из 16 авиапроисшествий с Fokker-100, два связаны с обледенением. И полеты самолетов просто так не запрещают. Видимо, правительство знало, что зимой с Fokker-100 что-то неладное происходит, и нужны какие-то усовершенствования - технические или дисциплинарные.
Что касается версий, то там, как говорит авиаэксперт, был целый ряд факторов, ставших в итоге причиной крушения.
- Конечно, есть версии о перегрузе - слишком близко упали. Также, ошибка экипажа. Например, потеря пространственной ориентировки. Но все наши догадки, будут иметь мало общего с действительностью. Потому что на самом деле там была совокупность факторов, которую нам сообщит МАК, - резюмировал специалист.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
Сайт kp.ru писал ранее, что самолет вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 7:05. Практически сразу же он пропал с радаров. Очевидец авиакатастрофы рассказал о первых и последних минутах полета воздушного судна. В сети уже появилось видео с места происшествия. В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа как упал в Алма-Ате, приостановлены. По имеющейся информации, авиапарк компании состоит из Fokker-100. Среди погибших, согласно опубликованному списку, глава Совета генералов страны Рустем Хайдаров.
"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Казахстане.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
ИСТОЧНИК KP.RU
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