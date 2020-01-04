Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни заявил, что действия США могут привести к "непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке"
Кадыров прокомментировал убийство генерала СулейманиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал бийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Он предупредил о возможных непредсказуемых последствиях.
- Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным, - написал Кадыров на своей странице в социальной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU