2020-01-04T03:43:44+03:00
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни заявил, что действия США могут привести к "непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Кадыров прокомментировал убийство генерала СулейманиКадыров прокомментировал убийство генерала СулейманиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал бийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Он предупредил о возможных непредсказуемых последствиях.

- Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным, - написал Кадыров на своей странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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