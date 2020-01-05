Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата». Так иранский дипломат отреагировал на заявление американского коллеги о том, что жители Ирака якобы «танцуют на улицах» от радости и «в благодарность» Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который с 1998 года возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции — и считался в стране одним из национальных героев.
«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ на своей земле», - написал Джавад Зариф на своей странице в Twitter.
«Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии», - добавил глава МИД Ирана.
Как писал сайт kp.ru, после гибели иранского генерала Сулеймани, его иракского коллеги Абу Махди аль-Махандиса и сопровождавших их военнослужащих в результате американского ракетного удара 3 января в Ираке объявили трехдневный национальный траур, а в Иране назвали произошедшее «тяжелейшим преступлением» и пообещали отомстить.
Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.
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