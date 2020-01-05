Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата»

5 Янв. 2020 2020-01-05T01:42:06+03:00

Так глава МИД Ирана отреагировал на слова госсекретаря США о «радости» и «благодарности» иракцев за убийство иранского генерала Сулеймани

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата». Так иранский дипломат отреагировал на заявление американского коллеги о том, что жители Ирака якобы «танцуют на улицах» от радости и «в благодарность» Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который с 1998 года возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции — и считался в стране одним из национальных героев.

«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ на своей земле», - написал Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии», - добавил глава МИД Ирана.

Как писал сайт kp.ru, после гибели иранского генерала Сулеймани, его иракского коллеги Абу Махди аль-Махандиса и сопровождавших их военнослужащих в результате американского ракетного удара 3 января в Ираке объявили трехдневный национальный траур, а в Иране назвали произошедшее «тяжелейшим преступлением» и пообещали отомстить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU