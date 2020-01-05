«Эффект бумеранга»: Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани привело совсем не к тому, чего добивался президент США Дональд Трамп, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны», - написал он на своей странице в Twitter.
«Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть», - добавил Алексей Пушков.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалицией и вывод иностранных войск из страны.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU