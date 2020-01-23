Вице-президент США пригласил премьера Израиля в белый дом

23 Янв. 2020 2020-01-24T00:03:11+03:00

Пенс сообщил, что такое же приглашение получил и лидер израильской оппозиционной партии

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Вице-президент США Майк Пенс объявил, что по просьбе президента страны Дональда Трампа пригласил израильского премьера Биньямина Нетаньяху приехать на следующей неделе в Вашингтон, чтобы в Белом доме обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе «пути достижения мира» в регионе.

«Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая пути достижения мира здесь, на Святой земле», - сказал Пенс в четверг, 23 января, на встрече с Нетаньяху в американском посольстве в Иерусалиме.

Он добавил, что приглашение посетить Белый дом от него также получил и лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») Бени Ганц, передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание», однако палестинский лидер Махмуд Аббас категорически против того, чтобы Штаты выступали в роли посредника между Палестиной и Израилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU