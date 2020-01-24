2020-01-24T03:28:17+03:00
Происшествия

Канадских специалистов пригласили в Иран помогать расшифровывать «черные ящики» сбитого «Боинга»

Между тем, Оттава неоднократно просила Тегеран передать бортовые самописцы Украине, Франции или США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человек из разных стран, 57 погибших – канадцыЖертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человек из разных стран, 57 погибших – канадцыФото: REUTERS
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Бортовые самописцы сбитого над Тегераном вскоре после вылета в Киев украинского «Боинга» все еще остаются в Иране, несмотря на то, что Канада неоднократно призывала передать «черные ящики» для расшифровки стране, где есть необходимые для этого технические средства – Украине, Франции или США.

«Как мы понимаем, бортовое устройство регистрации полетных данных и устройство для записи переговоров пилотов все еще находятся в Иране, и иранская сторона рассматривает варианты извлечения и анализа этих данных в Иране», - говорится в заявлении канадского Совета по безопасности на транспорте.

В ведомстве добавили, что иранская сторона пригласила специалистов из Канады принять участие в расшифровке бортовых самописцев, и они готовы помогать, но их пока не известили о месте и времени проведения работ, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, через три дня после авиакатастрофы Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера. Большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Канадских специалистов пригласили в Иран помогать расшифровывать «черные ящики» сбитого «Боинга»
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