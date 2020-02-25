В сенате США предлагают ввести против России санкции за «попытки помочь» Трампу на выборах
Американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором они просят ввести против нашей страны очередные санкции. В этот раз Россию хотят «наказать» за предполагаемое «вмешательство» в будущие президентские выборы, которые пройдут в Штатах 3 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные источники.
По данным собеседников издания, письмо с требованием ввести санкции «за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года» главам госдепа и Минфина пока не отправлено, но сенаторы его отошлют в ближайшие часы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее два разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: NYT утверждала, якобы Москва собирается помогать Дональду Трампу, а WP информировала о российском «содействии» сенатору-демократу Берни Сандерсу.
Комментируя эти и подобные публикации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с приближением даты выборов в США таких «параноидальных сообщений» будет все больше и больше.
«Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», - подчеркнул он.
ИСТОЧНИК KP.RU