В сенате США предлагают ввести против России санкции за «попытки помочь» Трампу на выборах

25 Февр. 2020 2020-02-25T03:06:48+03:00

Группа сенаторов-демократов собираются попросить об этом Помпео и Мнучина

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Американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором они просят ввести против нашей страны очередные санкции. В этот раз Россию хотят «наказать» за предполагаемое «вмешательство» в будущие президентские выборы, которые пройдут в Штатах 3 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников издания, письмо с требованием ввести санкции «за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года» главам госдепа и Минфина пока не отправлено, но сенаторы его отошлют в ближайшие часы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее два разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: NYT утверждала, якобы Москва собирается помогать Дональду Трампу, а WP информировала о российском «содействии» сенатору-демократу Берни Сандерсу.

Комментируя эти и подобные публикации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с приближением даты выборов в США таких «параноидальных сообщений» будет все больше и больше.

«Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU