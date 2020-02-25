Пушков: Версия, будто коронавирус поражает только азиатские народы, — полная глупость

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:13:35+03:00

Российский политик напомнил о жертвах инфекции в Италии и Иране, подчеркнув, что «это не китайцы»

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «полной глупостью» версию о том, что коронавирус COVID-19 смертельно опасен только для азиатских народов.

«В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, — полная глупость. Ряд стран закрыли границы с Ираном, где уже умерли восемь человек (накануне сообщалось о 18 – прим.ред.). Турция приостановила авиасообщение с Ираном», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, превысило две тысячи, 23 из них скончались от пневмонии нового типа.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU