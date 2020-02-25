2020-02-25T04:13:35+03:00
В мире

Пушков: Версия, будто коронавирус поражает только азиатские народы, — полная глупость

Российский политик напомнил о жертвах инфекции в Италии и Иране, подчеркнув, что «это не китайцы»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «полной глупостью» версию о том, что коронавирус COVID-19 смертельно опасен только для азиатских народов.

«В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, — полная глупость. Ряд стран закрыли границы с Ираном, где уже умерли восемь человек (накануне сообщалось о 18 – прим.ред.). Турция приостановила авиасообщение с Ираном», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, превысило две тысячи, 23 из них скончались от пневмонии нового типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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