Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии признал вину в убийстве 51 человека

26 Март 2020 2020-03-26T05:28:25+03:00

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Обвиняемый в атаках на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч австралиец Брентон Таррант на заседании суда признал свою вину в убийстве 51 человека, заявив, что он был «единственным стрелком», в тот день нападавшим на верующих в мусульманских храмах.

В зале заседания подсудимый не присутствовал, перед судом выступал по видеосвязи из своей тюремной камеры, сообщает газета New Zealand Herald. По данным издания, Таррант признал вину по всем предъявленным ему обвинениям: в терроризме, убийствах и покушении на убийства. Ожидается, что дату вынесения приговора объявят 1 мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта 2019 года австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по людям, собравшимся в двух мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, еще один раненый скончался в больнице.

Премьер Джасинда Ардерн тогда назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории Новой Зеландии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU