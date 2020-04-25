2020-04-25T08:00:10+03:00
Общество

Последние новости на утро 25 апреля 2020: в России предложили продлить карантин еще на две недели

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 25 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса и подтвердили эффективность карантина для борьбы с распространением инфекцииИтальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса и подтвердили эффективность карантина для борьбы с распространением инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова сказала, что необходимы еще «минимум две недели жестких ограничений».

К слову, итальянские ученые, изучившие данные о смертности в Ломбардии с 21 февраля по 4 апреля, подтвердили эффективность карантина для борьбы с распространением инфекции.

Этой ночью ракета-носитель «Союз-2.1а», которую также называют ракетой Победы, стартовала с космодрома на Байконуре и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-14», который должен доставить экипажу Международной космической станции запасы воды, кислорода и топлива, а также праздничную символику к Дню Победы – это первый запуск российского грузового корабля к орбитальной станции в 2020 году, и он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Минобороны России к 75-летию исторической встречи Красной армии с войсками союзников по антигитлеровской коалиции на реке Эльба опубликовало уникальные фотографии советских полководцев с американскими военачальниками.

Тем временем в США на пять миллиардов долларов оштрафовали Facebook за передачу личных данных пользователей, а госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты пытаются убедить другие страны в том, что Китай в самом начале вспышки COVID-19 на своей территории якобы скрыл часть данных о новой инфекции.

Легендарный аргентинский театр «Колон», считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал вместо постановки спектаклей шить марлевые повязки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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