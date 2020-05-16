Последние новости на утро 16 мая 2020: Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

16 Май 2020 2020-05-16T06:48:27+03:00

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Последние новости на утро 16 мая 2020 года: российский президент Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. По его мнению эта категория людей наиболее уязвима к инфекциям, в частности и для коронавируса.

Главный врач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей. Персонал больницы, который работал с инфицированными коронавирусом пациентами, получал "поминутные" допвыплаты. Теперь руководство больницы сменили, а сотрудникам лечащего учреждения пообещали адекватные расценки за их труд.

Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак. Животные, в частности, собаки способны определять не только дорогу домой по запаху, угадывать в какой руке вы спрятали лакомство, но и даже выявить есть ли у вас коронавирус.

Тем временем, власти Италии официально объявили дату открытия границ. Стало известно, что страна готова к снятию ограничений с 3 июня 2020 года. С этого же дня граждане государства смогут передвигаться между регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU