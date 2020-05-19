2020-05-19T02:50:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае под новый карантин из-за коронавируса попали 108 миллионов человек

Вторая волна заболевания может начаться в провинции Цзилинь
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108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавируса108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае из-за возможной новой вспышки коронавируса на карантин отправили больше 100 миллиона человек. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bloomberg.

Если первым регионом, где началось распространение, стал город Ухань, то теперь ситуация может повториться на северо-востоке страны, в провинции Цзилинь. Коронавирус нашли у нескольких десятков человек. Но, с учетом прошлого опыта, власти постановили отправить на карантин всех, кто мог контактировать с зараженными. Кроме того, решено закрыть автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть дороги на въезд и выезд. Занятия в школах приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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