2020-06-01T06:59:40+03:00
Общество

Последние новости на утро 1 июня 2020: в Москве начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу

Мы собрали последние новости на утро 1 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Последние новости на утро 1 июня 2020 годаПоследние новости на утро 1 июня 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости на утро 1 июня 2020 года: в российской столице с сегодняшнего дня стартует второй этап смягчения некоторых ограничений, ранее введенных правительство страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, с понедельника в Москве снова будут работать некоторые магазины, жители города смогут возобновить прогулки по улице по графику, откроется велопрокат. При этом в столице сохраняется строгий режим, в соответствии с которым, выходя на улицу или в общественные места, люди обязаны носить защитные маски и перчатки.

Отечественные ученые из различных центров активно работают над разработкой вакцины от коронавируса. Разработкой прививок от инфекции занимаются специалисты из 150 организаций. Эксперты объяснили, для чего стране так много разных вакцин, а также рассказали о главных трудностях, с которыми сталкиваются медики при лечении заболевания.

К слову, в понедельник в Госдуму России внесут проект закона о выплатах пособий в размере МРОТ гражданам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства и нуждаются в поддержке.

Тем временем, в США продолжаются массовые акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудником полиции. В Вашингтоне недалеко от Белого дома демонстранты начали громить ни в чем не повинные магазины и витрины, а президент страны укрылся от опасности в подземном бункере. В городе ввели комендантский час.

Нашлись и те, кто уже успел обвинить в беспорядках из-за трагедии в США Россию. Экс-советника по национальной безопасности в администрации бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс считает, что российская сторона могла спонсировать и подстрекать протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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