Американский министр заявил о различиях в смертях афроамериканцев в Атланте и Миннеаполисе

15 Июнь 2020 2020-06-15T03:51:19+03:00

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Между двумя случаями гибели афроамериканцев при задержании стражами порядка – Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Рейшарда Брукса в Атланте (штат Джорджия) – существуют серьезные различия, считает министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон.

Об этом единственный темнокожий член правительства президента Дональда Трампа заявил в интервью телеканалу Fox News. По его мнению, в ситуации с Бруксом все «не так ясно, как с жестоким убийством, совершенным в Миннесоте», потому что в этом случае задерживавшие мужчину полицейские не были уверены, что в руках мужчины находится отобранный у них электрошокер, а не огнестрельное оружие.

Бен Карсон отметил, что с убийством афроамериканца в Атланте должны разбираться следователи, которые «знают, что нужно делать в таких обстоятельствах».

«В данном случае обстоятельства не вполне ясны», - добавил министр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, гибель Рейшарда Брукса спровоцировала волну протестов и беспорядков в штате Джорджия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784859" frameborder="0"></iframe> Протестующие подожгли ресторан после смерти афроамериканца от рук полиции в Атланте.

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ИСТОЧНИК KP.RU