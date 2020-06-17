2020-06-17T07:01:23+03:00
Общество

Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 17 июня 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 17 июня 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 17 июня 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что в Великобритании изобрели первое в мире лекарство от коронавируса. По его словам, результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения больных COVID-19 стали «научным прорывом».

Проведенное в Оксфорде исследование показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти у пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вениляции легких (ИВЛ), на 35%, а у больных, находящихся на кислородном лечении, – на 20%. Тедрос Гебрейесус назвал такие результаты «отличной новостью».

Тем временем военные из двенадцати стран прибыли в Россию, чтобы 24 июня принять участие в торжественном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом Победы в Москве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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