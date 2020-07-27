Последние новости на утро 27 июля 2020: Врачи назвали болезнь, повышающую риск смерти от коронавируса в 12 раз

27 Июль 2020 2020-07-27T07:34:53+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 27 июля 2020 года

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Последние новости на утро 27 июля 2020 года. Американские исследователи пришли к выводу, что риск умереть от коронавируса COVID-19 у больных сахарным диабетом в целых 12 выше, чем у людей, которые не страдают этим заболеванием. Отмечается, что зараженные коронавирусной инфекцией диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. По статистике, собранной медиками в США за несколько месяцев пандемии, по тяжести осложнений при COVID-19 диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, принимая только жаропонижающее, чтобы сбить температуру. Об этом рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев, предупредив, что самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем само заболевание. Он напомнил, что без назначения врача не стоит принимать никакие, даже самые разрекламированные лекарства.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал специфические симптомы заражения коронавирусной инфекцией, нехарактерные для гриппа.

Тем временем министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения к формату «Большой восьмерки» (G8) с участием России. Он также раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа пригласить на встречу лидеров G7 представителей четырех стран, не входящих в «семерку». По словам главы МИД ФРГ, Берлин устраивает именно формат «Грумы семи», а не одиннадцати, двенадцати или двадцати.

С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Лицам, которые проводят эту процедуру без соответствующей аккредитации, грозит крупный штраф в сумме до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (или другого дохода) осужденного за период до двух лет.

А в Донбассе с сегодняшнего дня вступают в силу новые договоренности по объявленному еще в прошлом году перемирию, в частности – дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU