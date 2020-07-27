Последние новости на утро 27 июля 2020: Врачи назвали болезнь, повышающую риск смерти от коронавируса в 12 раз

27 Июль 2020 2020-07-27T07:02:15+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 27 июля 2020 года

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Последние новости на утро 27 июля 2020 года. Американские исследователи пришли к выводу, что риск умереть от коронавируса COVID-19 у больных сахарным диабетом в целых 12 выше, чем у людей, которые не страдают этим заболеванием. Отмечается, что зараженные коронавирусной инфекцией диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. По статистике, собранной медиками в США за несколько месяцев пандемии, по тяжести осложнений при COVID-19 диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, принимая только жаропонижающее, чтобы сбить температуру. Об этом рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев, предупредив, что самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем само заболевание. Он напомнил, что без назначения врача не стоит принимать никакие, даже самые разрекламированные лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU