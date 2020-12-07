Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Александр Винник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Парижа приговорил к пяти годам лишения свободы и оштрафовали в 100 тысяч евро россиянина Александра Винника, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию.

Гражданина России признали виновным в отмывании денег, однако сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky, которая зашифровывала данные в компьютерных системах, после чего с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования

Напомним, россиянина задержали в Греции по запросу Соединённых Штатов, где считают, что Винник якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле прошлого года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и возобновил свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать. В феврале Москва направила Парижу ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина.