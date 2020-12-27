Новый российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», спроектированный по схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности, в 2021 году впервые применит оружие по воздушными мишеням в ходе летных испытаний.«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», - сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Собеседник агентства уточнил, что речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на истребителе пятого поколения Су-57. По его словам, предусмотрены также «пуски по реальными воздушным мишеням», а до этого с беспилотного летательного аппарата должны быть проведены бросковые испытания ракет.«Охотник» будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика», - добавил источник.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее обозреватели американского журнала National Interest объяснили, в чем уникальность российского аппарата. Стоит отметить, что о характеристиках «Охотника» долго ничего не было известно, первые снимки ударного беспилотника С-70 «Охотник» появились в Сети только в январе прошлого года – его сняли на одном из военных аэродромов, где работают над новым летательным аппаратом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаш «Охотник» против американского «Хищника»Виктор БАРАНЕЦЧто известно о тяжелом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) шестого поколения С-70 «Охотник-Б» из официальных и неофициальных источников?В соцсетях появилось фото этого тяжелого ударного дрона, которое вызвало бурные дискуссии (и даже сомнения в реальности существования этого изделия). Его уже успели окрестить «убийцей американских истребителей F-22 («Хищник») и F-35. Разрабатывался он по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого. Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. Сейчас готовится к первым испытательным полетам (подробности).