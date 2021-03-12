Последние новости на утро 12 марта 2021: Глава МИД Украины назвал «три кита» политики возвращения Крыма

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 12 марта 2021 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики по "возвращению" Крыма. По его словам, одним из них является стратегия Киева по "деоккупации" полуострова. Именно она уже была ранее утверждена Советом нацбезопасности и обороны страны. Следующими "китами" он обозначил консолидацию, которая, как предполагается, должна объединить "усилия всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы", запланированного на 23 августа. Третьим Кулеба назвал синергию, которая будет служить для "восстановления международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, которые уже перенесли коронавирус, не смогут заразиться британским штаммом covid-19. Также инфицирования не стоит бояться и тем, кто уже прошел процедуру вакцинации против ковида.

Более 552 миллиардов рублей планируется направить из бюджета РФ на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс в 2021 году. Все это запланировано в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

В Швеции отметили превосходство России в случае масштабной войны с НАТО. Считается, что наша страна будет иметь ряд преимуществ. Так, эксперты приводят малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран и рассредоточение подразделений НАТО.

Банк России пока не планирует вводить в обращение монеты номиналом 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей. Это связано с тем, что россияне не особо любят пользоваться монетами. Также есть риски, что это может повлечь затраты из-за настройки оборудования.

В России на Байкале 12 марта запустят самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Эта конструкция - уникальная "меганаучная" установка, которая необходима для исследований Вселенной и создания новой астрономии и астрофизики.

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что еще может "сделать плохого" России администрация Байдена. По его мнению, у Америки остается всего три возможности: введение "санкций из ада" (DASKA), подталкивание Украины к новой войне в Донбассе при "покровительстве" США, увеличение НАТОвских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса.