Захарова – о новых санкциях Киева: «Испытываю чувство гордости за Зеленского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что Киев ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества, напомнив пару странных высказываний нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, фразу «я не лох» лидер Незалежной произнес во время беседы с националистами в Донбассе, а о том, что «граждане Украины – не кролики», заявил, когда объяснял отказ Киева от российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что украинского министра культуры возмутила публикация Россотрудничества, в которой Тараса Шевченко назвали «российско-украинским поэтом».

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